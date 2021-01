Sheinbaum condena ataques en redes sociales a López Obrador

Escuchar Nota

Los ataques en redes sociales al presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que dio a conocer que está enfermo de covid "me parecen mezquinos, la verdad utilizar el tema de la enfermedad de nuestro presidente para una crítica electoral..me parece terrible”, consideró la jefa de gobierno en videoconferencia.La jefa de gobierno señaló que muchos funcionarios e incluso expresidentes "como Calderón y Peña, que pueden no estar de acuerdo con el presidente, persu actitud es distinta...en cambio hay personas de enorme mezquindad, eso no cabe en nuestro país".Con información de Excélsior