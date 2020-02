Sheinbaum entrega primera etapa de recuperación del Bosque de Aragón

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, entregó la primera etapa de trabajos de rehabilitación del Bosque de Aragón que incluye un parque canino, un área reforestada, un vivero, el lago rehabilitado y un espacio escultórico.



Desde las 9 de la mañana de este domingo llegaron decenas de personas a pasear a sus perros al Parque Canino, donde hay sube y baja para perros, túneles, montículos y vigas de equilibrio para la diversión de los canes.



Allí estuvo Sheinbaum, conviviendo con las familias que llevaban a sus perros: había labradores, Alaska, buldogs, entre muchas otras razas. Los dueños de los perros comentaron que el parque canino les permite llevar a pasear a sus mascotas a un lugar seguro, pero pidieron que haya agua en los bebederos, pues hoy no había.



Sobre el Lago recuperado, Sheinbaum expresó: “un humedal es una tecnología que limpia el agua, solamente que no es de esas grandes plantas de tratamiento que utilizan químicos, mucha electricidad, sino es una forma de limpiar el agua a partir de métodos biológicos que permiten ir saneándola; de tal manera que el lago de aquí del Bosque de Aragón va a pasar por estos humedales y va a estar siempre más limpio. Es un método que desarrollo la UNAM”.



Y pidió un aplauso para la Facultad de Química de la UNAM, que desarrolló ese método.



En el evento estuvo el alcalde de la Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, quien agradeció al gobierno local la inversión de 100 millones de pesos en la rehabilitación del parque en el 2019, y dio a conocer que este año se invertirán otros 80 millones de pesos en el Bosque de Aragón.



Sheinbaum habló del jardín polinizador que se construyó en el Bosque de Aragón.



Son jardines que se hacen con flores de tal manera que puedan regenerarse o multiplicarse la biodiversidad de esta zona de nuestra ciudad, y de esta parte de lo que llamamos Mesoamérica que tiene una vida biodiversidad muy especial”, dijo.



La jefa de Gobierno consideró que la inversión en este tipo de espacios públicos que permiten una mayor convivencia de las familias “permite disminuir la violencia, porque parte de la violencia en nuestra ciudad tiene que ver con las grandes desigualdades. No es lo mismo -aunque uno gane lo mismo, tenga el mismo ingreso- vivir a un lado de un parque que no tener parque”.



Con información de Excélsior