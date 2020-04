Sheinbaum recomienda usar cubrebocas siempre, no sólo en transporte público

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, recomendó a los habitantes de la Ciudad de México usar el cubrebocas en todo momento “si salimos de casa es preferible usar el cubrebocas -siempre-, no solamente en el transporte público”. Insistió en que se necesita extremar precauciones pues estamos viviendo el momento de mayor contagio por Covid-19, lo que se refleja en que del 12 al 26 de abril, se triplicó el número de personas intubadas por esta condición, pasando de 265 a 685 personas.



En videoconferencia, Sheinbaum Pardo se puso un cubrebocas y expresó: “éste tipo de cubrebocas son lavables, no se necesita comprar muchos, se utilizan en el día, llega uno a la casa, lo lava y lo puede usar para el otro día”.



Y dio a conocer que el número de personas hospitalizadas por Covid-19 es de mil 760, lo que representa el 45 por ciento de la capacidad de camas en la Zona Metropolitana del Valle de México.



Sobre la disparidad entre las cifras que ha presentado su gobierno -45% de ocupación- y el gobierno federal -53 por ciento de ocupación- de camas para pacientes con coronavirus en la Zona Metropolitana del Valle de México, Sheinbaum expresó que se comunicó con la autoridad federal.



"Se va a dar siempre la información de manera coordinada, para que no haya problemática”, dijo la jefa de gobierno, pero expresó que ignora la razón por la cual el gobierno federal dio cifras diferentes a las del gobierno local.



Anunció además que esperan que ésta semana lleguen 500 ventiladores nuevos, para atender a los pacientes de Covid-19 y recordó que las personas que tengan síntomas que coincidan con los del Covid-19 deben llamar a Locatel o mandar un SMS al 51515 con la palabra “covid19”, pero las personas que tengan condiciones preexistentes y síntomas como fiebre alta y dolor en el cuerpo “es preferible que se acerquen a un hospital, sobre todo si tienen más de 60 años”.