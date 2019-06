Sheinbaum ve con buenos ojos la continuidad de la F1

Aires de esperanza llegaron a la CDMX cuando la Jefa de Gobierno de dicha ciudad, Claudia Sheinbaum, afirmó que esta semana o la próxima podría darse a conocer la buena noticia de la continuidad de la Fórmula 1."Entre esta y la próxima semana ya podremos anunciar. Se ha hecho un esfuerzo muy grande entre organizadores de la Fórmula 1, entre distintos empresarios y el propio Gobierno de la ciudad, para tratar de que la Fórmula 1 se quede en la Ciudad de México, pero que no sea con recursos públicos”, indicó.Durante la administración de Enrique Peña Nieto se invirtieron cerca de 2,800 millones de pesos para que el Gran Premio de México fuera parte de la temporada de la F1, después de 23 años de ausencia.Sheinbaum cerró diciendo:"Podemos dar buenas noticias, todavía no lo tenemos totalmente asegurado, pero estamos trabajando que este importante espectáculo deportivo no se vaya de la Ciudad de México”.