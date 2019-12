Sherlyn anuncia que ¡está embarazada!

La guapa conductora Sherlyn González reveló a una revista del corazón que estáde su primer hijo, una noticia que la tiene muy feliz y emocionada, pues por fin hará su sueño hecho realidad.En una entrevista exclusiva para la revista ¡Hola! Sherlynque sus seres más cercanos saben de su embarazo y incluso que se encuentran felices por su nueva etapa como mamá. “Ha sido un embarazo muy suave y dulce, como creo que será mi bebé”.Aunque no se saben más detalles sobre el embarazo de Sherlyn así como el nombre del padre. La revista informó que la amiga de Yolanda Andrade no dudo en gritar a los cuatro vientos la espera de su primerLa actriz de 34 años empezó su carrera desde que era una niña y desde ese entonces ha vivido bajo los reflectores de la prensa. Su debut como actriz fue en 1993 en la película "Zapatos viejos", en la cual participó junto a Gloria Trevi. En 1994 formó parte de un programa de comedia llamado "Los papás de mis papás" y en la telenovela "Agujetas de color de rosa".También fue parte del grupo musical "KIDS" junto a Dulce López, sin mencionar los papeles que ha interpretado en novelas internacionalmente conocidas como: "Clase 406", "Amores verdaderos", "Camaleones", "Cuidado con el Ángel", y "Corazón al límite".En cuanto a su vida amorosa, Sherlyn contrajo matrimonio con Gerardo Islas en el 2013 y en el 2014 se casaron por la iglesia, pero su historia de amor concluyó en el 2016.Después Sherlyn comenzó a salir con el locutor de radio y periodista Francisco Zea, incluso se comprometieron pero su relación no prosperó. Finalmente inició una relación con el cantante de Río Roma, José Luis pero en marzo de este año ambos decidieron terminar y quedar en buenos términos.Con información de Revista Clase