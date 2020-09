Si 70% de la población usa cubrebocas, pandemia termina en 2 meses

Escuchar Nota

Ciudad de México.-Alejandro Macías, ex comisionado nacional de la influenza, aseguró que si el 70 por ciento de la población utiliza de forma correcta el cubrebocas la pandemia podría terminarse en dos meses.



"Si más del 50 al 70 por ciento de la gente usa un buen cubrebocas, bien usado, esta epidemia desaparecería en alrededor de 2 meses", explicó.



El especialista en medicina interna e infectología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e Instituto Nacional Salvador Zubirán en México, resaltó la importancia del cubrebocas como un apoyo fundamental para evitar contagios del virus Sars-CoV-2 y poder llevar a cabo la reactivación económica dentro de esta nueva normalidad.



Durante la charla sobre el “Impacto social del uso del cubrebocas”, Macías explicó la importancia del uso del cubrebocas dentro de esta crisis sanitaria, haciendo un llamado para que la población se vuelva promotora del cubrebocas, ya que al hacerlo, se contribuye a reducir el número de contagios y puede ayudar a tener de nuevo una economía razonablemente funcional.



El ex comisionado de la influenza resaltó que pese al trabajo por fabricar una vacuna, no se puede depender de eso, ya que podría llegar hasta el próximo año, por lo cual es necesario cuidarse con lo que hay a nuestro alcance haciendo un énfasis en el uso de medidas de protección como lo es el cubrebocas.



“Queremos una vacuna para que disminuya las probabilidades de que nos enfermemos y para que si nos enfermemos no nos pongamos graves y eso, lo pueden hacer los cubrebocas (…) los cubrebocas pueden hacer que no nos enfermemos o que si nos enfermemos no nos pongamos graves” aseguró.



Como ejemplo de la eficacia del uso del cubrebocas, Macías recordó un caso en Estados Unidos: dos estilistas tenían coronavirus, pero al haber usado todos cubrebocas, incluidos los 139 clientes, ninguno enfermó, pese a que las estéticas son uno de los lugares con mayor facilidad de contagio; y sobre este tema, aseveró que si más del 70% de la población utilizara de manera correcta el cubrebocas, esta pandemia podría desaparecer en alrededor de dos meses.



Macías hizo una invitación para promover el uso del cubrebocas y pese a que actualmente no hay evidencia científica de su utilidad, “la evidencia circunstancial es más que suficiente para defender el uso del cubrebocas”, precisó el experto.







Con información de Milenio