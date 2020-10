Si algo me pasa, te mato: talamontes a protectora de bosque en Hgo.

Escuchar Nota

Hidalgo.- "Si algo me pasa, te mato", amenazó Crisóforo Mejía, dedicado a la tala clandestina, a Filiberta Nevado Templos, defensora del ya devastado bosque mesófilo de Zacacuautla, municipio de Acaxochitlán. Ante 30 personas Crisoforo hizo la amenaza tras enterarse de que hay una demanda penal en su contra ante las autoridades federales por ecocidio.



En entrevista con La Jornada, tras aclarar que ni ella ni su grupo de ambientalistas han iniciado alguna denuncia legal contra taladores, Nevado Templos reveló que, tras ser amenazada en una reunión del pueblo, Crisóforo Mejía la citó en la delegación municipal, donde los pobladores acostumbran dirimir sus conflictos, y le dijo: “Me pasa algo a mí o a alguno de mis hijos y vengo y le doy sus chingadazos o busco a quien se los dé… Claro que sí, vengo y la mato y la remato”.



Las advertencias las hizo en presencia del delegado del poblado e incluso quedó asentado en un acta de la delegación municipal, misma que presentó ante al agente del Ministerio Público.



Agregó que durante una reunión del comité de limpieza de la zona boscosa, que integraron los vecinos en julio de este año para frenar la tala y quitar las ramas y pedazos de madera, "una persona propuso que me quemen, que me corran del pueblo, que me maten", precisó.



La activista precisó que los taladores dejaron ese tiradero en 50 de las 55 hectáreas de bosque que devastaron a lo largo de dos décadas y que impedían la germinación de las semillas de los árboles.







El 16 de agosto, a las 4 de la mañana "oí bajar una camioneta y como conozco los motores de los coches de mis vecinos, escuché uno de un vehículo desconocido cerca de mi casa, tras lo cual alguien hizo dos disparos".



No es la primera vez que Filiberta, de 64 años, ha sido agredida o amenazada. “Hace algunos años llegaron Los negros –taladores al servicio de la familia Canales Templos, a la que se le ha responsabilizado de la devastación del bosque– aquí en mi casa y me pegaron. Se robaron mi ropa, colchas y sábanas que había lavado, en lo que fue un acto intimidatorio. Hacían cosas para que yo viera que estaba frágil y podían hacer cualquier cosa”.



Luego, otro hombre que había regresado de Estados Unidos y se dedicó a talar, también un día, al pasar cerca con su mujer, dijo en voz alta: "Vamos a ver si a esta pinche vieja no le entran las balas por metiche".



Relató que otra noche, al término de un baile del pueblo, escuchó pasos por la calle y de repente estrellaron los vidrios de su casa con piedras. "Sé quiénes fueron", dijo.



Pese a todo, la ambientalista declaró: “No tengo miedo a las amenazas. Son frecuentes. Alguna vez un grupo de mujeres estuvimos frente a frente con Los negros, que son taladores asesinos y nos agredieron”.