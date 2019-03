‘Si algo me sucede, en las manos de AMLO estará mi sangre’

Cualquier cosa que nos pase a mi o a mi hijo (Carlos Loret de Mola) será culpa de Andrés Manuel López Obrador dejó este video grabado ya, para el caso de que me ocurra algo, las amenazas han arreciado. Dice Rafael Loret de Mola pic.twitter.com/9MOSNL7p1k — Maite Valencia (@maitemx1) 31 de marzo de 2019

He recibido amenazas de agresiones físicas y de muerte por los reportajes sobre el Cártel de la Totoaba que tiene al borde de la extinción a la #VaquitaMarina https://t.co/UbNL84zdGa vía @YouTube — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) 28 de marzo de 2019

El periodista Rafael Loret de Mola anunció este fin de semana su retiro por supuestas amenazas de muerte, al tiempo que responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador por cualquier daño que pueda sufrir.Sin mencionar puntualmente quién estaría detrás de los intentos por dañarlo o matarlo, el también escritor publicó un video donde expresa su decisión de alejarse definitivamente de su labor periodística “simple y sencillamente porque no hay garantías para ejercer mi profesión”.“La sociedad, o parte de ella, está absolutamente nublada por las mentiras y la demagogia de un personaje que se dice presidente de la República”.Además, culpó por adelantado al mandatario mexicano de cualquier agravio o ataque que puedan sufrir tanto él como su hijo Carlos Loret de Mola, quien en días pasados también denunció amenazas por ejercer su trabajo.“Pongo en este momento en sus manos la vida de mi hijo y mi propia vida. Cualquier cosa que nos pase será culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así de fácil y de sencillo”.“Dejo este video grabado ya para el caso de que me ocurra algo en las próximas horas. Las amenazas han arreciado, las infamias también; nunca en la historia de nuestro país habíamos llegado a estar pisoteados de esta manera por el poder público y no lo voy a tolerar”, agregó.Finalmente, alardeó con estar “jugándose la vida” al hacer la denuncia pública y reiteró: “si algo me sucede, en las manos de Andrés Manuel estará mi sangre; lo digo con cero cobardía”.Carlos Loret de Mola denuncia amenazas de pescadoresEl mencionado Carlos Loret de Mola denunció la semana pasada supuestas amenazas de Sunshine Rodríguez, líder de pescadores en el estado de Baja California señalado como supuesto líder de una banda del crimen organizado dedicada a la comercialización de totoaba.El comunicador, quien es el titular de espacios en W Radio y Televisa, señaló que “de acuerdo con la inteligencia recabada por autoridades, organizaciones sociales y medios de comunicación, Sunshine Rodríguez encabeza una organización que se dedica a surtir buches de totoaba al cártel”.“Estas amenazas me han estado llegando sistemáticamente cada vez que hago un reportaje sobre este asunto y últimamente, aunque no los haga. Son amenazas directas, con nombre y apellido, no se esconden”.