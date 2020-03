‘Si algún día soy yo sepan que jamás me rendí’: El mensaje de Nadia antes de ser asesinada

Escuchar Nota



“Mami, papi y hermano, si algún día soy yo quédense con la mejor imagen de mí recuérdenme como yo a ustedes los recordaré, porque no soy un cuerpo tirado y lastimado, porque mi ser no vive en la foto que pasan los medios de comunicación creando morbo y mucho menos hagan caso a comentarios machistas que hablarán de mi en las redes sociales.

Una maldita ráfaga de una pistola, el silencio llegó y dejaste de contestarme, yo gritándote en el teléfono que si estabas bien, mandándote mensajes y no ya no pude volver a escuchar tu voz”, escribió. #LunesNegro #UnDiaSinMujereshttps://t.co/RK1g8buvSw — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) March 9, 2020

Durante la madrugada del domingo 8 de marzo, la estudiante de la Universidad Iberoamericana de León fue asesinada en el camino a la comunidad de La Ordeña, después de llevar a su casa a una amiga, luego de haber ido a una fiesta.Al momento del, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato dijo que ya tenían una línea de investigación, sin embargo, no adelantaron algún indicio del asesinato de la joven de 23 años.Para concientizar sobre “la violencia que vivimos las mujeres en México”, Nadia Verónica escribió un mensaje dirigido a sus padres, en el que simulaba ser una víctima, incluso compartió una foto suya, en la que se leía “Desaparecida”.“Si algún día soy yo sepan que jamás me rendí, que pelee hasta mi último aliento y su imagen siempre estuvo presente, que disfruté de mi vida, que reí y bailé hasta cansarme, que amé todo lo que hacía, que alcé mi voz y no me quedé callada, que realmente pensaba que el mundo podía cambiar pero terminó quitándome la vida.“Si algún día soy yo, por favor cuiden con el alma a mi sobrina porque yo quise ser un ejemplo para ella y sobre todo enséñenle a no vivir con miedo y a luchar por su vida. PORQUE SI ALGÚN DÍA SOY YO, QUIERO SER LA ULTIMA. UnDiaSinNosotras #9deMarzoIberoLeon”, escribió en su perfil de Facebook.