Si alguna app te está espiando iOS 14 te avisará

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El nuevo sistema operativo de Apple, iOS14 ya está disponible y algunos de sus principales cambios son en materia de privacidad, pues ahora cuenta tendrás una herramienta que te avisará si una app está accediendo a tu cámara o micrófono.



Otra evolución importante son los widgets que permitirán a los usuarios colocar elementos en pantalla que no sean simples iconos de apps, sino módulos funcionales, con información necesaria y que no requerirán de acceder al interior de ninguna aplicación.



Se encenderá un icono cuando alguna app acceda a la cámara o micrófono



Desde ahora, todos los dispositivos que cuenten con este Sistema Operativo serán alertados a través de un icono en el margen superior derecho de la pantalla que será verde o naranja según se esté accediendo a la cámara o micrófono.



Esta herramienta se suma a otras que busca que el usuario entienda cómo se acceden a sus datos e información personal y cuente con más opciones para restringir que vean su información.



Las notificaciones más notables son en cuanto a seguridad



- En la App Store se encontrará información para que los usuarios entiendan las prácticas de privacidad de cada app antes de descargarla, así como los permisos que requiere cada una.



- Si no quieres dar a conocer tu ubicación, puedes configurar tu dispositivo para solo dar una ubicación aproximada.



- El administrador de contraseñas integrado de Apple ahora alerta si tu password aparece en una filtración de datos.



- El navegador Safari ahora identifica los rastreadores que se emplean para mostrar anuncios personalizados. El usuario podrá identificar las páginas que los usan.



- A través de las nuevas funciones de privacidad el usuario puede evitar que rastreen su actividad, por aplicación o por sistema.



- Cada vez que una app quiera acceder al dispositivo se solicitará permiso. Si otorgaste permiso y cambias de opinión puedes desactivar la autorización.



- Se integra una nueva función que permite habilitar una dirección privada al conectarse a la red, se puede configurar para que el dispositivo tenga una dirección diferente en cada red wifi.