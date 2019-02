Si AMLO tiene pruebas contra Calderón que las presente: Zavala

Si Andrés Manuel López Obrador tiene pruebas contra Felipe Calderón para enjuiciarlo que las presente, señaló la ex primera dama, Margarita Zavala.Luego de que el presidente dijo que consultará al pueblo para saber si quiere enjuiciar a los ex mandatarios mexicanos del llamado periodo neoliberal, en entrevista con XEU le sugirió ocuparse de la seguridad pública."La verdad es que todos nos deberíamos indignar, porque hoy se lo hace a uno, mañana se lo hace a otro (...) Así va a tratar a todos los que pensamos distinto".Consideró que México debería estar "indignado", porque si eso lo hubiera hecho algún otro presidente cuando gobernaba, hubiera provocado reacciones de la sociedad civil."A mí sí me indigna, me indigna en términos personales, me indigna en términos familiares, y como mexicana me indigna que acuse así a cualquier persona y salte y cambie las reglas del juego".Subrayó que está acostumbrada que de manera "injusta" desde el micrófono el presidente López Obrador "acusa sin ton ni son" y "sin pruebas".Incluso calificó como una "injusticia clarísima" llevar de esa forma a juicio a cualquier ciudadano; "pobre de un país cuya justicia dependa de la voluntad de una sola persona".La mañana de este miércoles el jefe del Ejecutivo dijo que se realizará una consulta para saber si se lleva a juicio a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedello, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.Sobre Felipe Calderón expuso que el motivo es "porque utilizó la fuerza y convirtió al país en cementerio".