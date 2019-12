‘Si Calderón no sabía del comportamiento de García Luna, fue un idiota’: Jefe Diego

El Caso García Luna está desmoronando a la Oposición; entre deslindes como Gómez Mont y Calderón, llegan a los Insultos entre ellos mismos



, excandidato a la presidencia de la república y uno de los personajes más importantes dentro del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que es "inverosímil" queno hubiera estado al tanto de la corrupción que afectó durante su mandato a su secretario de Seguridad Pública,, y que si no lo sabía "fue un idiota".En entrevista con Azucena Uresti para Milenio Televisión, el "" no se guardó sus duras críticas sobre Calderón, que ganó la presidencia en representación del PAN, pero que en las últimas semanas ha estado en el ojo del huracán luego de que el gobierno de los Estados Unidos comenzara un proceso judicial contra García Luna, quién supuestamente habría recibido sobornos millonarios de parte del "Cartel de Sinaloa".Para Diego, uno de los principales afectados es Calderón, quien tenía que haber estado al tanto de las acciones de su secretario.Es inverosímil que hubiera desconocido el comportamiento de su secretario, y si no lo supo pues fue un idiota”, dijo.Inclusive, Fernández de Cevallos apunta que aunque Calderón hubiera desconocido su actuar, aún tendría responsabilidad política por haberle otorgado ese puesto.La relación entre Felipe Calderón y else fracturó desde que el partido se negó a nombrar a su esposa,, como candidata a las elecciones presidenciales de 2018, por lo que ella tuvo que buscar la candidatura independiente, y ahora tanto Zavala como Calderón están en proceso de registrar a su organización "" como un nuevo partido político.