Si descargaste una de estas apps en tu celular es probable que te espíen

Escuchar Nota

Existen algunasque aseguran que al instalarlas mejorarán el rendimiento de nuestros celulares; sin embargo, podrían estarnos espiando.En ese sentidoque tenemos en ellos (desde datos bancarios, contraseñas, correos electrónicos, fotografías, videos y conversaciones privadas) a una empresa, en ocasiones, de dudosa procedencia.Expertos en ciberseguridad dedescubrieron untanto en dispositivos Android como iOS.Todas las aplicaciones infectadas proceden de la empresa. El espionaje se activa cuando -además de tener instalada una de estas apps-, navegamos en internet utilizando Chrome o Firefox.Este ataque es capaz de proporcionar toda la. Aunque en términos de las aplicaciones afirman que no recopilan información personal del usuario,en éstos.Curiosamente, no se menciona con quien comparte la información, por lo que los expertos recomiendan desinstalar las apps de esta empresa de inmediato.Algunas de sus apps con spyware son:• Block Site• Adblock Prime• Speed Booster• Battery Saver• AppLock• Clean Droid• Poper Blocker• CrxMouseEn general, estas aplicaciones prometen mejorar el desempeño de los equipos, ya sea optimizando el uso de la batería, agilizando los procesos internos o bloqueando anuncios publicitarios.Sin embargo, el riesgo que implica tenerlas instaladas no vale la pena después del informe de los expertos.