Sí, el confinamiento por Covid-19 puede dejarte un mal olor

Ciudad de México.- Ahora que hemos estado tantos meses en cuarentena nuestros hábitos y rutinas han cambiado totalmente. No sólo en el trabajo, sino también con nuestras actividades dentro del hogar.



Los primeros meses era normal ver a personas que se conectaban a sus juntas casi en pijama, otras con playeras o camisas repetidas y con una apariencia que daba a notar que se acababan de levantar.



Ahora las distracciones también se limitan a propiciarse en las casas, y los juegos de mesa y videojuegos se disputan como los mejores aliados de aquellos chicos que están aburridos.



Pero es imprescindible que sigas cuidando tus hábitos de higiene, aunque te diviertas en tu morada y no asistas a reuniones, pues recuerda que estamos en una crisis sanitaria, y el lavado de tus dientes, rutina de skin care, baño diario y uso de desodorante es vital para subir tu estado de ánimo y que no te sientas en un bucle sin fin.



Evita ponerte ropa sin lavarla previamente, usa hilo dental y humecta la piel de tu cara y cuerpo. No olvides el cambio de tus fundas de almohada, pues estas suelen albergar muchos microbios y piel muerta, y no olvides hacer lo mismo con tus pijamas.



