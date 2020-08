Si envías tu ‘pack’ toma estas medidas de seguridad

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Todas las personas tienen el derecho de vivir una libre sexualidad, pero también a ser responsables y ello conlleva varias medidas de seguridad tanto sexual como cibernética, pues durante estos tiempos es normal que para evitar los contactos físicos el Internet sea un medio para dar vuelo a las “bajas pasiones”, por ello hay tomar ciertas precauciones a la hora de enviar el “pack”.



Si aún no sabes lo que es el “pack”, te explicamos: éste es una serie de imágenes, o videos, de índole erótico o bien, con muy poca ropa… o sin nada que se envían hombres y mujeres, mujeres y mujeres; hombres y hombres, etcétera, por redes sociales. A ello suele sumarse el sexting, es decir, las conversaciones eróticas.



De acuerdo con la UNAM, el sexting es una práctica muy usual en México, pues es uno de los países en América Latina que más lleva a cabo esta actividad; sin embargo, su práctica puede llevar a que el “pack” caiga en manos de extraños o que sea difundido sin tu consentimiento, lo que puede provocar acoso en distintas esferas sociales, por ello te recomendamos seguir estos tips para tener más seguridad.



Consentimiento, acuerdo mutuo, respeto, responsabilidad y mayoría de edad. RECUERDA QUE “NO” ES “NO”.

Evita mostrar tu rostro o señas particulares como lunares, tatuajes, ropa… en tus fotos o videos

No contactes cuentas de redes sociales falsas o de dudosa identidad

Al enviar fotos o videos colócales una marca de agua (puedes ocultarla muy bien) con el nombre o cuenta de redes sociales de la otra persona para así reconocer a quién fue entregado ese material.

Puedes borrar los metadatos de las imágenes o videos para evitar que aparezca información del celular que los capturó, fecha, hora, y hasta la ubicación.

Puedes utilizar algunas apps o redes sociales que permiten la autodestrucción de imágenes en un determinado tiempo.

Evita que tu material erótico esté en aparatos que transportas como celular o computadora, pues en caso de perder éstos el “pack” puede estar expuesto a criminales y acosadores.

No recibas y denuncia imágenes o videos en las que aparecen menores, pues esto es un delito federal.