‘Si era ese su objetivo, lo lograron’; se suicida maestro acusado de acoso

El profesor Aurelio Agustín Sagahon, y horas después fue hallado muerto en una de las piezas de su domicilio, publica La Roja. Estaba suspendido de una cuerda, yen cartulinas que decenas de alumnas pegaron en los muros del citado plantel, ubicado en la calle de El Salvador, esquina con Avenida Simón Díaz, en la Colonia Satélite.Circula ya un mensaje póstumo, donde, y de haberlo hecho sentir muy mal. “Si era ese su objetivo, lo lograron”, remata.Luego de las protestas de este día,a las que dijo apoyaría. “Salió entre aplausos y porras de las estudiantes”, comentó un maestro de dicha escuela.Más tarde, y acudir a las oficinas generales, donde la misma Villanueva “lo encaró”, y le pidió su renuncia. Después ya no se supo más, hasta que fue hallado sin vida.que alumnas del citado plantel pegaron a lo largo de los muros exteriores del edificio.Al momento de escribir esto, tal fallecimiento está confirmado por las autoridades, pero ya antes había circulado la versión entre personal docente y directivos del sistema de Colegio de Bachilleres, sobre todo en la misma escuela donde prestara sus servicios el maestro., los demás planteles con manifestaciones similares son el 01 de Soledad; el 28 de la colonia Graciano Sánchez en la capital del estado; y el 26, ubicado en Lomas del Tecnológico y carretera a Guadalajara.Mediante cartulinas, y anteponiendo los nombres de los supuestos maltratadores, hoy en el citado plantel 25 se pudieron leer frases como las siguientes: “…me agarra la cadera sin mi consentimiento”, “…nos desviste con la mirada”, “No más acoso, ¿dónde estás, Marianela”.Y también: “Si nos quieren cuidar a profesores acosadores tiene que expulsar”, “investiguen al personal que están contratando”, “quería una consulta de psicología, no que me quisieran besar”.Pero además: “El hecho de que estés revisando no significa que tengas que rozar mis pechos”, “los intendentes también acosan”, “no soy un perro, no me silbes”, “estamos cansados de que Aurelio nos diga ‘bebés´ y nos mire con morbo”, “en el nombre del señor deja de acosar a tus alumnas”, “Fuera Aurelio”.