Sí es posible rescatar Pemex en 6 años: Cuauhtémoc Cárdenas

Muchas gracias a @ArnaldoOtegi y a quienes nos acompañaron durante la guardia de honor a Lázaro Cárdenas por el 81 aniversario de la expropiación petrolera. pic.twitter.com/oSKx3rnPnu — Cuauhtémoc Cárdenas (@c_cardenas_s) 18 de marzo de 2019

Cuauhtémoc Cárdenas, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México e hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas, afirmó que sí es posible sacar de la crisis a Petróleos Mexicanos (Pemex) en los seis años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero sólo si se le da el apoyo necesario."Si se tiene voluntad y se dispone de los recursos necesarios, sí (es posible sacar de la crisis a Pemex en seis años), sino, no", aseveró en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.Añadió que una de las medidas para impulsar el rescate de Pemex es permitir que se maneje con autonomía, "como una empresa y no como una dependencia, como está ahorita".Explicó que la construcción de una refinería, como la propuesta en Dos Bocas, Tabasco, también ayudará a que Pemex pueda generar más ingresos y que ya no se importe más de 80 por ciento de los combustibles que se consumen en el país.Cuahtémoc Cárdenas comentó que el gobierno federal debe poner en marcha otra política petrolera que permita que se desarrollen complejos petroquímicos regionales, así como derogar la reforma energética."Hay que poner en marcha una nueva política petrolera que permita generar desarrollos regionales a través de complejos petroquímicos, todo lo que se puede hacer en materia de petróleos, un paso importante será echar abajo la contrarreforma constitucional energética de 2013", indicó.Respecto a si el rescate de Pemex es similar a la expropiación petrolera que impulsó su padre hace 81 años, como señaló la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, dijo que no porque son circunstancias diferentes."Me parece que no es comparable, en aquel momento fue un enfrentamiento de empresas extranjeras con el Estado mexicano, ahora se puede hacer las cosas sin un conflicto judicial. Son situaciones diferentes; hoy el gobierno tiene elementos en la mano para reactivar industria petrolera, lo que no se tenía entonces", puntualizó.