Si le toca el Gordo de Navidad, ¿en qué sería mejor invertir el dinero?

Estadísticas de inversión de los mexicanos

Nuevas opciones disponible de la mano de la tecnología

Como sucede todos los años, el 24 de diciembre lasortea el famoso gordo de navidad y la expectativa es muy grande. En esta edición la bolsa asciende a un total dey 16196 reintegros.de billetes, las cuales están representadas en series:- Un cachito de serie (cada serie tiene 20 cachitos): el costo es de $120 y el monto máximo a ganar es de $2.5 millones- 1 serie: el costo es de $ 2400 y el monto máximo es de $51 millones- 2 serie: el costo es de $ 4800 y el monto máximo es de $102 millones- 1 serie: el costo es de $ 7200 y el monto máximo es de $153 millones- 1 serie: el costo es de $ 9600 y el monto máximo es de $204 millonesComo podemos ver,. El anhelo de todos los participantes es volverse millonario de la noche a la mañana y poder obtener una independencia económica, pero ¿Si esta vez te toca a ti, qué harías con él dinero? ¿Guardarás el dinero para el retiro o lo invertirías?¿Que tipo de inversión elegirías?Según un estudio publicado por de Visionary Finamex, los mexicanos invertimos principalmente en títulos de renta renta variable,en bienes raíces y en instrumentos en efectivo a corto plazo.El mercado bursátil cuenta con más de 900 títulos de empresas, representa el 6% del total de inversiones. En México cada 10 mil personas, solo 35 invierten en la bolsa, cifra extremadamente baja tomando como referencia otros países emergentes como Colombia, Brasil, Malasia y Chile. Esto es llamativo ya que, como la industria automotriz ,aeroespacial, electrónica, médica y el sector agroalimentario.Otra opción recurrente es el mercado inmobiliario, el cual representa el 10% del PBI nacional pero este viene en caída durante los últimos 5 años y sus rentabilidades son cada vez menores.En cuanto a productos financieros, sólo el 13 % de los inversores eligen esta opción considerada de, el 11%en pagarés y el restante 12 % el seguros de vida. Cifras que siguen siendo muy bajas con respecto a otros países latinoamericanos como Chile y Brasil (19 y 51 % respectivamente)Como podemos ver el abanico de. El mercado financiero mexicano es muy atractivo y ofrece muchos instrumentos de inversión, tanto a nativos como a extranjeros. Pero ¿Porque no ponemos en circulación nuestro dinero? Según la revista Forbes y la consultora BlackRock existen 3 grandes factores que alejan a la sociedad de la inversión.percibe que no posee suficiente dinero para invertir. El 51 % de los mexicanos afirma no optar por una inversión en el corto o mediano plazo ya que posee otras necesidades que atender. Es un hecho que gran parte de las personas económicamente activas tienen una baja capacidad de ahorro y necesitan de una cierta liquidez para cubrir diferentes prioridades en el presente.Por otro lado, el 61 % de los ahorrista afirmar que temen perder su capital en una inversión. La desconfianza en la economía nacional y la falta de educación financiera ponen en evidencia este pensamiento logrando que más de la mitad de los mexicanos guarden sus ahorros en casa.Por último, el 64% de los encuestados afirman que la información es confusa y que los mecanismos de inversión carecen de claridad en cuanto a plazos, riesgos y ganancias a percibir. Está claro que las entidades financieras del país poseen algunos inconvenientes para comunicar sus paquetes de servicios y esto impacta de lleno en la toma de decisiones de los potenciales clientes.A pesar de esto, gracias a la granestá cambiando. La era digital y las nuevas tecnologías le brindan a los pequeños inversores la posibilidad de sortear los complicados marcos legales y las elevadas exigencias a la hora de invertir. Con información clara y disminución de procesos bancarios se promueve la inversión.Hoy en día, por ejemplo, podemos consultar una calculadora de inversiones a plazo , estas de bajo riesgo (pagarés) y comparar todas las oferta de inversión disponibles en el mercado.y un periodo de 1 año obtuvimos los siguientes resultados:- Banco azteca: tasa de rendimiento %4,59 y ganancias de $256- Banamex: tasa de rendimiento %3,79 y ganancias de $233- Santander: tasa de rendimiento %3,3 y ganancias de $219Al igual que está, existen muchas otras herramientas capaces de brindarnos seguridad y confianza en la toma de decisiones de inversión. No es cuestión de esperar ganar el gordo de navidad para empezar a cambiar la forma en la que administramos nuestras finanzas.