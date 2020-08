Sí firmé y no me rajo: Riquelme respecto a renuncia de Gatell

Escuchar Nota

"Mi postura con Gatell sigue siendo la misma, no fue la firma de la carta como inicio de la mala relación del Gobierno de Coahuila con López-Gatell, si quieren saber si yo firmé, sí firmé y sí estoy de acuerdo en lo que dice la redacción", indicó.



"Sin alusión al Presidente porque ha dejado la responsabilidad en López-Gatell y cuando uno deja la responsabilidad en un colaborador bueno, pues él sabrá si lo sigue protegiendo o realmente busca que ese puesto sea lo que sabemos que es, un técnico, un profesional".



"Nos dijo a los gobernadores que teníamos responsabilidad penal por tomar decisiones, la verdad no estamos de acuerdo, ni tampoco nos vamos a dejar", expuso.



"Por el nivel que tiene y por los tamaños con los que habla necesita tener un representante por entidad para que le digan la verdad, porque habla como si conociera Coahuila, habla como si conociera Durango, como si conociera Jalisco, como si conociera todas las entidades y entonces se atreve a dar calificativos en una exposición cuando no sabe la friega que nos estamos llevando todos", citó.



"Nosotros apoyamos al doctor López-Gatell. Ha hecho muy buen trabajo y vamos saliendo, es un tema muy doloroso el de la pandemia y no debemos de mezclar las cosas, hay diferencias políticas, eso también es legítimo, es normal, tiene que haber Oposición, nosotros vamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura y se tiene que garantizar el derecho a disentir, pero deben de haber ciertos límites y no imponer el Gobierno los límites también sino aprender todos a autolimitarnos", dijo.

