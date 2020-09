Si Frenaaa quiere que me vaya, debe esperar a revocación de mandato: AMLO

Escuchar Nota

"Tienen garantizado su derecho de manifestación, lo expresé ayer, están acampados. Creo que pueden manifestarse donde están y van a ser respetados, cuidados, para que ejerzan su derecho a la libre manifestación.



"Si ellos piensan quedarse hasta que yo me vaya, pues es cosa de informar sobre los tiempos. No creo que se trate de un movimiento violento que me quieran derrocar, sino que es un movimiento pacífico, civil, no va a ser un golpe de Estado”, dijo.

“Que voten por los partidos opositores a nosotros, los que no quieren que haya transformación y que continúe el antiguo régimen de corrupción, injusticia y privilegios”, destacó.

“Ya es una manifestación de otro tipo, ya son casas de campaña, pero que no sean solo las casas de campaña, sino que se queden ahí y que se queden los dirigentes, que no se vayan a hoteles”, subrayó.

El presidentemanifestó que el, y recalcó que si quieren que se vaya de la Presidencia, deberán esperar a lao a las elecciones de 2021.Desde el sábado pasado, dicho movimiento, quien exige la renuncia del presidente López Obrador, tiene instalado un“Hay un procedimiento establecido que nosotros creamos, que no existía antes, que es el de la revocación de mandato. Yo en el, me voy a someter a la revocación del mandato y se va a preguntar a los ciudadanos si quieren que yo continúe o que renuncie, es un. Ellos pueden esperar hasta entonces y convocar al pueblo y a quienes estén en contra de nuestro gobierno a que participen, voten y si el pueblo dice que yo me vaya, pues entonces sí a Palenque Chiapas, si el pueblo dice que me quede me quedó hasta 2024”, refirió.Afirmó que estaría de acuerdo que se adelantara para darles a ellos opciones, para que no vayan a estar ahí tanto tiempo.Recordó que, de no ser así, vienen lasy ellos pueden convocar al pueblo a que no voten por el partido o los partidos que simpatizan con la idea de transformar al país.El presiente de MéxicoLópez Obrador apuntó que no sabe si Frenaaa puede avanzar su protesta al Zócalo de la Ciudad de México, y que eso dependerá del gobierno capitalino.