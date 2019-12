Sí fue personal del INAH el que causó daños en Teotihuacán

El(INAH) confirmó que sí fue personal del propio organismo el que causó daños en la zona arqueológica deel pasado 13 de diciembre.La institución señala que los daños fueron ocasionados a un escalón de la plataforma corrida que cierra el paso a laElinformó en un comunicado que en el incidente no se afectaron vestigios originales ni sistemas constructivos, ya que este escalón es una restitución realizada, posiblemente, en los años ochenta, como se demuestra por la argamasa de cemento y el “rejón” utilizado para evidenciar las partes reconstruidas en las consolidaciones arqueológicas.La institución precisó que el daño afectó dos metros lineales de escalón reconstruido, hecho de material decon argamasa de cemento.Desde el viernes 13 de diciembre, la dirección de lanotificó a las autoridades del INAH y procedió a evaluar los daños ocasionados. El sábado se levantó el Acta de Hechos correspondiente y se iniciaron los dictámenes necesarios para integrar el expediente que se utilizará para presentar la denuncia ante el Ministerio Público.El INAH manifiesta que actuará conforme a derecho con el levantamiento de las Actas de Hechos, el dictamen en materia arqueológica, el dictamen del estado de conservación, evaluación y cuantificación de los daños ocasionados, así como en la integración y seguimiento de la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, con el fin de deslindar responsabilidades y que se repare el daño causado.Aunque en su comunicado no precisa que fue un empleado del propio Instituto el que causó los hechos, personal de la Institución precisó que sí fue alguien del propio INAH el causante de la afectación, pero no se detalló si esa persona se encontraba en estado de ebriedad a la hora de causar los daños.