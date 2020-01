Si ganas rifa del avión… esto te costará mantenerlo

Escuchar Nota



“Tendríamos que definir nada más algunas reglas como condición, porque aun cuando alguien se saque el avión, sería muy lamentable que lo malbaratara. Como norma le tendríamos que poner que si lo vende, cuando menos sea a precio de avalúo, por él mismo, pues, pero es que estamos hablando de un avión; si lo va a rentar, tiene que tener una empresa que se lo administre. Ciertas cosas que tendrían que resolverse”.

“Hay polémica, pero ya se tomó la decisión, se va a vender ese avión presidencial. Se vende, se renta o se rifa, pero yo no me voy a subir a ese avión. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, dijo.



informó que ya tiene listas, mismo que regresará a nuestro país tras haber sido resguardado por un año en California, Estados Unidos.En su conferencia matutina, el Titular del Ejecutivo federal dijo queentre los mexicanos a través de laPara lograr esto se venderíanLópez Obrador explicó que esta es sólo una opción y además tendría candados, pues no permitiría que el ganador del avión lo vendiera a un costo más bajo del de su avalúo. Según laSegún las declaraciones que el Presidente de la República dio durante esta semana en sus ruedas de prensa,A esto se debe sumar que, según el Ejecutivo federal,de igual forma estos aviones, por su tamaño y para mantenerlo en condiciones de operar, tendría queTambién ha dicho quepues ese es el lugar donde los fabrican. Esta situación implicó al gobierno mexicanoQuien resultara ganador de la rifa propuesta por López Obrador deberíaY por último, el ganador de la rifa tendría que considerar queLópez Obrador adelantó que de realizarse la rifa los tendrían que ayudar en la compra de boletos para regalarlos a sus trabajadores o a la gente que los quiera.Asimismo, añadió que esta es sólo una opción para recuperar parte de la inversión que se hizo en el TP01 y se mostró confiado en que el avión pueda comercializarse en el futuro., con el objetivo de que Estados Unidos regrese a México el valor de la aeronave a través de equipos médicos.Agregó que un día después de anunciar que el avión presidencial volvía a México, una persona de Estados Unidos hizo una oferta de 125 millones de dólares por la aeronave, aunque para el Mandatario esto no es suficiente, porque está bajo el valor de avalúo de la ONU.Por último, el Presidente dijo quesobre esta última opción López Obrador dijo que ya hay dos interesados y tendrían que pagar 11 millones de dólares cada uno.Más tarde, en un evento en Tlaxiaco, Oaxaca, el Presidente dijo que el avión presidencial, pero él no se va a subir, porque una aeronave así no la tiene ni Donald Trump.Mientras que