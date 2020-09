Sí habrá 21K, pero virtual y nocturno

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. A pesar de todo, este año sí habrá 21K Saltillo de Noche y se contará con tres días para terminar o hacer el trayecto requerido por los organizadores.



Con tres categorías, Femenil y Varonil Individual, además de Relevos, esta competencia espera contar con una buena aceptación, tal como lo fue en la edición pasada, en la que sí hubo un trayecto definido, lugar de partida y meta, así como contacto entre corredores.



Pero esta vez es diferente, la carrera será virtual, en donde cada participante hará su trayecto en donde elija, teniendo el 23, 24 y 25 de octubre para cumplir con la distancia.



El costo será de 250 pesos para individuales y 700 para relevos de tres integrantes y mil 400 para relevos de siete, todo a manera de preventa hasta el 5 de octubre, pues después el costo incrementa.



Los lugares para realizar los registros son en la página de Go Time y Boletopolis, aunque también puede ser de manera física, acudiendo a Go Run, localizada en V. Carranza.





El kit de corredor comprende playera dry fit de la edición, calcetines H2D, número, participación APP para recabar el tiempo, bandada y medalla de participación. Los kits se entregarán el 22 de octubre en Go Run o si es a domicilio, habrá una cuota de recuperación de 30 para los saltillenses y 150 los foráneos por costos de envío.