Sí habrá impacto por restricciones, pero comerciantes son parte fundamental para reducir contagios

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Las nuevas restricciones de horarios impuestos por el Subcomité de Salud generarán impacto en el comercio de Piedras Negras e inclusive ya hay propietarios molestos por la decisión, sin embargo será fundamental que se colabore por parte de este sector, ya que son cruciales para la baja en los contagios, indicó Carlos González, presidente local de la CANACO.



“Obviamente hay un impacto al reducir horarios, pero hay que recordar que este tipo de medidas son para bajar los contagios y la participación de nosotros será crucial”, recordó González.



Señaló que ya se ha exhortado a todos los miembros acatar las medidas, pues son para privilegiar la salud y mientras haya menos movilidad social, menor riesgo de contagios.



Por otra parte, aclaró que aún no se tiene estimado las pérdidas en cuestión de cifras, sin embargo, sí reconoció que no será tan impactante, ya que no es un cierre total.



“Obviamente muchos comerciantes no están de acuerdo, la economía estaba reactivada y este retroceso puede golpear, pero afortunadamente no fue un cierre total y eso da algo de respiro al sector comercio”, expresó.



Finalmente, precisó que el comercio organizado seguirá apoyando este tipo de estrategias, porque como se ha dicho en reiteradas ocasiones la salud es primero y lo más importante.