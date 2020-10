Sí habrá ’Mañanitas’ a la Virgen de Guadalupe pero de forma virtual

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Debido a la pandemia de COVID-19 que aqueja a la Ciudad de México, las autoridades de la Basílica de Guadalupe confirmaron que las tradicionales ’Mañanitas‘ a la Virgen no se celebrarán de manera presencial sino virtual.



Por esta razón, las autoridades de la Basílica señalaron que el homenaje para la Virgen de Guadalupe este 2020 no se cancelará ya que significa una tradición muy importante para los mexicanos.



Ante ello, explicaron que se realizará de manera virtual para cuidar las medidas sanitarias implementadas luego de la pandemia del COVID-19, la cual ya superó las 80 mil muertes en todo el país.



Este anuncio se da después de recordar que año con año cada 11 de diciembre se realiza un homenaje en la que se incluyen ‘Las Mañanitas’ en la Basílica de Guadalupe.







Ahí, antes de la medianoche, varios cantantes interpretaban la famosa canción para la Virgen Guadalupana.



“En este año el homenaje a Nuestra Madre de Guadalupe será de manera virtual y no presencial. Invitamos a grupos parroquiales de la diócesis y regiones de México y América a participar en este homenaje virtual“, señalaron.



Además, las autoridades eclesiásticas hicieron un llamado a la Arquidiócesis y las diócesis del país para que promuevan que los feligreses celebren a la Virgen de Guadalupe desde sus lugares de origen.



Finalmente, se le invitó a los feligreses a grabar una participación en formato MP4 y enviarla a más tardar el próximo lunes 2 de noviembre para que sean evaluadas y proyectadas.