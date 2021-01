‘Sí hay oxígeno, pero no hay cilindros’; piden devolver tanques en Oaxaca

Escuchar Nota

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) invitó a la gente que rentó tanques de oxígeno para suministro a pacientes covid-19, atendidos en casa, regresarlos al distribuidor, una vez que los no los necesiten.En entrevista, la delegada de la dependencia en Oaxaca, Lourdes Santiago Cruz explicó que la campaña denominada “Devuelve tu tanque”, surge por la necesidad de contar con mayor número de tanques disponibles en el mercado para las personas que están requiriendo suministro de oxígeno.Detalló que el incremento de pacientes con coronavirus ha provocado un incremento exponencial en la demanda por tanques de oxígeno, al tiempo que se ha detectado que “muchas personas están conservando los tanques, aunque ya no los necesiten, a manera de previsión”.“Los distribuidores comentan que sí hay oxígeno, pero no hay cilindros debido a que la gente que rentó los cilindros los conserva en casa, no obstante, se está privando a otros pacientes que lo requieren en el momento y no pueden acceder a uno”.La invitación se extiende hacia establecimientos que tienen tanques de uso industrial, pero que se pueden reconvertir al uso medicinal con facilidad, por ejemplo: soldadores, mecánicos, mineras, acereras y autopartes, entre otros.La campaña de devolución se realiza en coordinación con las empresas dedicadas a este ramo de la medicina para recuperar los cilindros.Con información de Excélsior