Si hay proceso de destitución, ganaría fácil elección: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista emitida el domingo que sus posibilidades de permanecer en la Casa Blanca por un segundo período serían mayores si los demócratas iniciaran un proceso de destitución en su contra, el llamado "impeachment".Durante una entrevista en el programa "Meet the Press" de la cadena NBC, Trump fue consultado sobre el proceso de 'impeachment' que impulsan algunos parlamentarios demócratas. "Creo que ganaría la elección con más facilidad", respondió el presidente, quien comenzó oficialmente el martes su campaña por la reelección.Trump volvió a utilizar su repetido alegato de defensa, diciendo que la investigación de contrainteligencia que el FBI realizó sobre su campaña de 2016 fue ilegal."Me espiaron. Lo que me hicieron fue ilegal. Fue una ilegalidad del otro bando. Yo no hice nada mal", dijo Trump en la entrevista."Por eso el 'impeachment' es una cosa muy injusta, porque nada de lo que hice estuvo mal. Y si miran el informe Mueller, no hubo colusión".Los demócratas se han dividido ante la posibilidad de someter al mandatario estadounidense a juicio político luego de la publicación del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta intervención rusa en la campaña electoral de 2016.Si bien el informe no determinó si Trump había incurrido en delitos, varios demócratas dicen que expuso numerosas irregularidades por parte del presidente, suficientes para poner de relieve su falta de aptitud para el cargo.Entre los candidatos para la nominación demócrata a la presidencia se encuentran varios que apoyan el proceso de destitución, pero la líder de la Cámara de Representantes y principal rival demócrata de Trump en el Congreso, Nancy Pelosi, ha dicho que sería una jugada arriesgada si no se hiciera con el apoyo de los dos partidos y con un caso "blindado".Trump dijo en "Meet the Press" que Pelosi estaba eludiendo los pedidos de "impeachment" que crecen dentro del "caucus" demócrata porque estaba de acuerdo con su evaluación de que dañaría la posibilidades de los demócratas de ganar la elección en 2020."Creo que ella siente que yo ganaría más fácilmente", dijo Trump. "Quiero decir, eso me ha dicho mucha gente".Si la Cámara de Representantes, en control de los demócratas, votara a favor del juicio político, quedaría en manos del Senado, controlado por los republicanos, si condenar o no al presidente, para lo que se precisaría una poco probable mayoría de dos tercios de los votos.