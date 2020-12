Si Huerta abre la boca, tiene pruebas sólidas contra la Cruzazuleada: Alarcón

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Javier Alarcón, comentarista deportivo y fiel aficionado de Cruz Azul, ya hizo eco de las declaraciones de Héctor Huerta, periodista de ESPN, quien la noche de este viernes, aseguró que jugadores de la Máquina recibieron llamadas previo al juego de Pumas en la Vuelta para dejarse perder.



'Si Héctor Huerta abre la boca, tiene pruebas muy sólidas'



De acuerdo a lo que dijo Huerta, Alarcón consideró en su canal de Youtube, que siendo un periodista con un prestigio importante, este no abriría la boca si no tiene las pruebas suficientes para comprobar sus dichos.



"Héctor Huerta, (es) uno de los periodistas deportivos con mayor prestigio. Cuando Héctor Huerta abre la boca, normalmente tiene pruebas muy sólidas para conformar un expediente y protegerse de cualquier circunstancia adversa que pueda venir en contra de él, por parte de los agraviados, o de los acusados, o de los señalados".







Advierte de duro castigo de FIFA si se comprueba amaño



Por otra parte, Alarcón también advirtió sobre un eventual y durísimo castigo que la FIFA podría aplicarle a México si se comprueba que efectivamente los jugadores de Cruz Azul se dejaron perder.



Alarcón también consideró que la versión del amaño dentro del equipo cementero, proviene de la nueva directiva, debido a que Robert Dante Siboldi y Jaime Ordiales, fueron traídos todavía por Billy Álvarez, su hermano Alfredo y Víctor Garcés, otroras dirigentes.



"(De comprobarse el amaño) Sería un escándalo no solamente para Cruz Azul que está en ruinas, en cenizas, sino para todo el futbol mexicano. Las implicaciones pueden ser brutales, podría venir incluso un castigo de la FIFA, esto desde luego en el peor de los escenarios.



"Yo creo que de ahí está emanando esta versión (del amaño), de los nuevos dirigentes, porque todavía Siboldi y Jaime Ordiales son proyecto de la trilogía fatal que manejó a Cruz Azul durante décadas, todavía a Siboldi lo pone Víctor Garcés".