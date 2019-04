‘Si la hubieran ayudado, Lupita estaría aquí con nosotros’

Una joven de 21 años de edad que tenía pocos días de casada murió tras recibir múltiples y golpes y 17 puñaladas. El asesino, su esposo, Luis Ángel ‘N’ con quien tenía un hijo al que nombraron Rodrigo.“Me da mucha tristeza ver que nadie la ayudó y que vivió sus últimos momentos con miedo y temor de qué era lo que iba a pasar, más por su pequeño.“Siento mucha impotencia porque pues es muy feo que la hayamos perdido de esa manera y que toda la gente que vio y que escuchó, no les haya importado absolutamente nada ver su sufrimiento, su miedo… si la hubieran ayudado, ella estaría aquí con nosotros”, aseguró Juana, la hermana de la joven.Lupita, quien estudiaba la carrera de Bioquímica Diagnóstica en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán de la UNAM, era víctima de violencia por parte de su pareja.“Cuando empezó a tener una relación con Luis Ángel, ella dejó de asistir a fiestas con nosotros. Cambió mucho su forma de ser. Ella estaba embarazada cuando se casó, tenía siete meses, le veíamos que no le había ilusión casarse, pero ella decía que sí, que era lo quería hacer. Casarse”“Días antes de que perdiera la vida le vi golpes en el cuerpo, le dije qué onda, qué pasaba, si le estaba pegando Luis Ángel y en eso llegó él y ya no me pudo decir nada. Eso fue un día antes de que mi hermana perdiera la vida”Lupita fue asesinada el 6 de julio de 2017, luego de que pidió ayuda y corrió por su vida y la de su bebé. Ella pidió auxilio y los testigos no hicieron nada.“Nosotros intuimos que desde el departamento empezó toda esa violencia que Luis Ángel empezó con mi hermana, por eso es que sale corriendo con el bebé en brazos”“No sabemos en realidad porque el perito dice que exactamente alá es donde le quitan la vida a mi hermana y es el lugar de los hechos, si no hubo nada dentro del departamento porque a nosotros no nos dejaron entrar o por qué se tardaron tanto tiempo en entregarnos las cosas de mi hermana si de todas formas no iban a hacer el cateo”.Juana, indicó que a la hora que ocurrieron los hechos Luis Ángel debería de haber estar trabajando “¿por qué vino?”.Cuando le preguntaron a este sujeto sobre cómo habían sucedido los hechos, argumentó que un hombre robusto encapuchado había intentado secuestrar a su hermana “empezó a decir muchas cosas”.El sujeto la golpeó y lo apuñaló 17 veces, ese mismo día fue aprehendido y el 12 de julio vinculado a proceso.Luis Ángel recibió 55 años de sentencia y el metió una apelación para aportar elementos que jamás logro aportar.Rodrigo, el hijo de Lupita conocerá a su mamá a través de los recuerdos de Juana, su hermana quien busca incansablemente justicia por ella, para que este feminicidio no quede impune.