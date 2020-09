Si ley antichatarra va en todo el país se perderán 300 mil empleos

Escuchar Nota

“Si eso no funciona, y nuestro último recurso es tener que promover las instancias legales ante los tribunales, desde luego que va a ser algo que poner en la mesa, y no nos gusta tener que llegar a esas circunstancias, pero ya tendrá que ser el Poder Judicial como árbitro el que decida quién tiene la razón en estas medidas”, aseveró.



Sobre si han sido invitados al parlamento abierto para discutir el Paquete Económico 2021, comentó que sí han sido invitados,

“hemos tenido conversaciones con el Senador Alejandro Armenta, que tiene encargado generar las mesas de parlamento abierto, ya tenemos una invitación por su parte, y estaremos participando”.

“Yo sé que tiene algunos empresarios amigos que es distinto, pero de tener algunos amigos empresarios, a ser amigo de los empresarios creo que hay un largo trecho; sin embargo, puede o no ser amigo, la verdad es que lo que nos interesa es que haya políticas públicas adecuadas y pertinentes para garantizar condiciones de prosperidad”, afirmó.



La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que, de llevarse a cabo la ley antichatarra en todo el país, se perderán 300 mil empleos adicionales a los eliminados por la pandemia del coronavirus en México, por lo que se debe analizar a profundidad esta medida., afirmó el vicepresidente nacional de Justicia y Asuntos Tributarios de la Coparmex, Reginaldo Esquer Félix.Al ser cuestionado sobre si acudirán a los amparos por la ley antichatarra, el representante del organismo señaló que sería la última estancia.Indicó que su primer impulso desde el sector empresarial está en tratar de lograr un acuerdo en todas las entidades federativas, donde tratarán de exponer las ideas y de proponer las soluciones razonables a este problema, “que no resuelve el problema de salud y que no tenga una afectación económica a las empresas”.Al ser cuestionado sobre si el presidente Andrés Manuel López Obrador es amigo de todos los empresarios, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, señaló que no, aunque dijo que no es tan necesario ser “amigos”.Expuso que se necesita que esas políticas permitan que haya más y mejores empresas y que eso se traduzca en más empleos, “de eso se trata, más que de filias o fobias, lo importante es el objetivo, hay o no medidas de política pública para ayudar a las empresas, hoy están ausentes del país”.Con información de Milenio