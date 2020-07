Si mañana no vuelvo, quiero ser la última, dijo Michelle. La hallaron muerta hoy

Escuchar Nota

Puebla.- Tras haber desaparecido el pasado 12 de julio, los cuerpos de Angie Michelle y su amiga fueron localizados en el municipio de San Martín Texmelucan, en Puebla.



De acuerdo con la investigación, la joven, de 20 años de edad, había salido de su casa el pasado domingo y se reunió con una amiga, de quien aun no se proporciona su identidad. Presuntamente ambas habían quedado de verse con un par de jóvenes.



Al no regresar, los familiares de Michelle reportaron su desaparición y comenzaron con una campaña de búsqueda en redes sociales.



En las últimas horas se confirmó el hallazgo de los cuerpos de ambas jovencitas.



Por lo anterior, los deudos exigieron justicia a la Fiscalía General del Estado (FGE), quien hasta el momento no ha dado información oficial sobre el hallazgo.



Cabe destacar que estos serían los feminicidios 44 y 45 que se registran en lo que va del año, en la entidad, la cual ocupa el quinto lugar a nivel nacional en este delito, según los datos federales.



En redes sociales se comenzó a compartir el hashtag #JusticiaParaMichelle donde miles de usuarios expresaron su indignación ante un feminicidio más en el país.