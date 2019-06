Si México detiene migrantes, iremos por amparo: Muñoz Ledo

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, señaló que el gobierno de México no ha aceptado recibir a los migrantes que sean devueltos por Estados Unidos mientras se procesa su solicitud de asilo y señaló que si se detienen migrantes, presentará un amparo porque es anticonstitucional."El gobierno no firmó aceptar a los migrantes, quedó claro que no, si los aceptan no estaremos de acuerdo y pondremos un amparo. No podemos mandar a la Guardia Nacional, han entrado 300 mil gentes del sur, si el gobierno saca migrantes, es anti constitucional, no lo puede hacer el gobierno", señaló.En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, el diputado explicó que el canciller Marcelo Ebrard explicó durante su comparecencia que se firmaron varios acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, pero que el secreto, al que se refirió el presidente Donald Trump, no fue firmado.​"Quedaron muchas cosas claras, no es un acuerdo, son varios, pero el vinculante sobre el ingreso de migrante parece no haberse firmado, se firmó en marzo la Convención de Marrakech, pero no hay nada vinculante, según parece, en este momento no hay nada que nos obligue a rescatar a los migrantes, eso sería violatorio a la Constitución", puntualizó.Agregó que el gobierno mexicano no puede tenerle miedo al presidente estadunidense y que se deben buscar alternativas para enfrentar al "mequetrefe" de Donald Trump.