Si no disminuyen contagios, semáforo rojo en CDMX hasta 29 de junio

Ciudad de México.- La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que en caso de no disminuir el número de contagios y de hospitalizaciones por Covid-19, el cambio de semáforo rojo a naranja podría darse hasta el 29 de junio y no en una semana como se anunció.



Ante ello llamó a la población a actuar con responsabilidad y cumplir con los lineamientos sanitarios para con ello mitigar la propagación del Coronavirus.



"Hay que decir, además, que el semáforo naranja es muy, muy restrictivo; es decir, acuérdense que hay rojo, naranja, amarillo y verde. Entonces estamos en un proceso de transición con este programa y el viernes vamos a evaluar si las cosas van bien, pues entonces no seguimos hasta adelante y si no también podemos posponer una semana más con el apoyo de la ciudadanía.







La mandataria capitalina destacó el Programa de Detección, Protección y Resguardo de Casos Covid-19 y sus contactos, ya que consideró que, con base en las acciones que ahí se proponen, se logrará que la incidencia de la enfermedad disminuya para así poder transitar entre los colores del semáforo epidemiológico.



"No es una ocurrencia como lo dije, sino es algo muy, muy planeado; este programa de seguimiento y resguardo a los casos Covid-19 y sus contactos nos llevó prácticamente 3 semanas trabajarlo dentro del Gobierno de la Ciudad, con asesoría de epidemiólogos no solamente del país, sino de otros países, investigación de lo que se ha hecho en otras ciudades del mundo que ha funcionado. Y a partir de ahí es el diseño de esto.



A partir del próximo lunes comenzará la reapertura gradual de los sectores económicos en la capital, con lo que se espera que miles de personas puedan retomar sus actividades siguiendo las medidas sanitarias establecidas por las autoridades tales como el uso de cubrebocas, de gel antibacterial y guardando la sana distancia.



Con información de Excélsior