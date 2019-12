Si no es culpable, por qué se fue: hermano de Abril sobre carta de ex esposo

"Si no eres culpable, por qué te fuiste, el que nada debe, nada teme. Debió haberse presentado, traía buenos abogados, sinceramente no tenía por qué haber huido si no era culpable", cuestionó.





El, Javier Pérez, aseguró que la carta que envióa la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en la que niega estar ligado ales una forma de limpiar su nombre.En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, dijo: "Leí la carta y es lo mismo que la carta anterior, si no es culpable, por qué se fue, debió dar la cara, presentado las pruebas, tuvo la oportunidad de hacerlo, pero se fue".Javier Pérez cuestionó a Juan Carlos 'N' y pidió que diera la cara si no está ligado al asesinato de su hermana, ocurrido el 25 de noviembre en la Ciudad de México.Javier Pérez consideró que la misiva de Juan Carlos 'N' denota soberbia y no refleja el sufrimiento que dice padecer por el asesinato de su ex pareja."Él tenía un hermano viviendo en Tijuana, sé que tenía intereses en San Diego, imagino que fue su salida fácil, sé que sus viajes eran constantes allá", concluyó.