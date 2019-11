Si no la hubieran asesinado, podría abrazarla: hija de Abril Cecilia

"Si no la hubieran asesinado, el día de hoy, preguntarle del suyo, reírme con ella... Ni una más. Ni una menos. #LaVozDeAbril", escribió Ana Cecilia, hija de Abril Cecilia Pérez Sagaón, quien fue asesinada el lunes pasado, el día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.quien fue el primer CEO de Amazon en México, es el principal sospechoso del crimen.A pesar de ello, Ana Cecilia decidió levantar la voz porque "es hora de la justicia", dice.Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, después de haber luchado contra la violencia infligida por mi papá durante muchos años de su vida", escribió la hija de Abril, quien falleció a causa de dos disparos en la cabeza cuando salía de un juzgado en la delegación Benito Juárez., junto a sus dos hermanos,por la custodia de los jóvenes.Hoy, la joven seen el que decenas de mujeres idearon las cosas cotidianas que haría Abril Cecilia si no la hubieran asesinado."Si no la hubieran matado Abril podría seguir viendo crecer a sus hijos y estos no se hubiesen quedado huérfanos a tan temprana edad #AbrilPérezSagaón", escribió la exfuncionaria Lía Limón en ese hilo.Otras mujeres mencionaron por ejemplo "comenzar a poner su árbol de Navidad", "podría salir a correr", "Abril se levantaría temprano y se tomaría un café, leyendo los diarios".