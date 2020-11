‘Si no me golpeas estás despedido’

Escuchar Nota

El 28 de noviembre Mike Tyson (54 años) regresa 15 años después a un ring para medirse aen un combate no oficial, pero ‘aceptado’ por la comisión atlética del estado deconcluyó con derrota contra el irlandéssu carrera con un balance de 50 victorias (44 KO’s) y 6 derrotas. Su rival, tres años menor (51), fue campeón mundial en cuatro categorías entre 1993 y 2004 y no pelea desde febrero de 2018. Su hoja de servicios es 66-9 con 47 KO’s.Tyson lleva meses trabajando intensamente para ponerse a punto físicamente, según él mismo va explicando en sus redes sociales., quien dirige los combates de Mike ante varios sparrings durante estas semanas.“Peleo con chicos más jóvenes y más duros, y me aseguran que lo estoy haciendo muy bien. Estoy deseando que llegue (el combate)”, dijo Tyson en una de las conferencias de prensa previa al gran duelo. Su imagen ha cambiado, ha adelgazado notablemente. “La última vez que tuve este peso fue a los 17 o 18 años. Estoy muy feliz con todo lo que he estado haciendo, se trata de la confianza y la autoafirmación. Es increíble, estoy listo para hacer esto. No puedo explicarlo con palabras. Voy a seguir mientras esto funcione. Mi leyenda será que di mucho más de lo que recibí”.Para el ex campeón del peso pesado, lo más importante era asegurarse de que los entrenamientos con sparrings eran serios: quiere que sus rivales le peguen de verdad. “Si no me pateas el trasero, estás despedido., se van a casa. Le pago a un tipo para que me patee el trasero, si no, está despedido”.Tyson decidió dejar de comer carne y se transformó en vegano hace una década. Hoy sigue unacomencé con dos horas al día, debes asegurarte de eso. Debes asegurarte de comer la comida adecuada. Necesitas hacer lo que odias, pero hazlo de una manera que no se sienta como nada. Levántate cuando no quieras levantarte. Me estoy convirtiendo en un esclavo de la vida, lo que significa ser la mejor persona que puedo, lo mejor que pueda”, dijo Tyson en un programa de radio con el rapero LL Cool J.El 28 de noviembreEn el evento habrá también otros duelos como el del sueco Badou Jack, ex campeón mundial en dos categorías, contra el estadounidense Blake McKernan y el del británico Viddal Riley ante el estadounidense Rashad Coulter. Otro enfrentamiento ya anunciado es el del ex jugador de la NBA Nate Robinson y la estrella de Youtube Jake Paul.