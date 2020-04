Si no nos detuvo la frontera, menos un virus: migrantes

Escuchar Nota

“Sabemos que es un problema de salud en el mundo, pero es más peligroso que nos tengan aquí. México ha hecho todo lo humanamente posible para ayudarnos, creo que es tiempo de que Estados Unidos tenga un poco de humanidad”, dijo.



“Hemos pasado por inseguridad, por eso salí de Venezuela, de no hacerlo estaría muerto. Hemos viajado por muchos países para llegar aquí. Me dijeron que [Donald] Trump no quiere recibirnos, pero creo que debe tocarse el corazón”, expresó.



“Vengo con mi esposa y mi hija, viajamos por muchos países para llegar aquí, pasamos por delincuencia, queremos llegar a Estados Unidos y eso es lo que vamos a hacer, tengo que llevar a mi familia a un lugar seguro”, comentó Juven.



“En Tijuana está muy peligroso para nosotros. No tenemos más opciones, no tenemos dinero y en las casas de migrantes ya no pueden alojar a más personas”, refirió.



“Podemos utilizar otros métodos, cruzar nadando, por ejemplo, es arriesgado, pero no tenemos otra opción. Por el momento debemos esperar, yo soy de los siguientes que recibirían en Estados Unidos, no sabemos si nos llamarán, espero que Trump dé marcha atrás, porque de lo contrario se tendrán más problemas si pensamos en entrar por la fuerza”, dijo.



“Actualmente hemos recibido a mil 100 migrantes connacionales, a los cuales se les brindan todas las atenciones, sobre todo médicas ante la pandemia de coronavirus, y en el caso de los extranjeros, es el Instituto Nacional de Migración el que se hace cargo”, expuso.



“El gobierno estatal mantiene el apoyo, por parte del DIF se les brinda atención y la Secretaría de Gobierno tiene un convenio con los albergues para bajar recursos que estaban dirigidos a una migración normal, aunque este tema se complicó con las caravanas y que el gobierno federal alentó con su política de puertas abiertas”.



