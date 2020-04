‘Si no respetamos medidas, epidemia será más intensa’; Salud

Escuchar Nota

"No es deseable la situación que estamos viviendo, pero si no hacemos medidas de mitigación, que se resumen en quédate en casa, lo que va a ocurrir es que van a empezar a aumentar los contagios y nos va a afectar a todos", dijo el funcionario en la conferencia vespertina en la que se dieron a conocer que en el país hay 6 mil 875 casos y 546 defunciones.

"Queremos seguir enfatizando que todas y todos en este país tenemos una probabilidad considerable de tener la infección y tener la enfermedad covid-19", señaló.



"Claro que hay necesidades de salir, nos queda claro, pero si no hacemos esta medidas de mitigación, lo que va a ocurrir es que aumenten los casos.



"Pedimos que sean consientes de esto y entre más nos quedemos en casa vamos a tener menos contagios y entre menos nos reunamos con otras personas vamos a poder salir de este problema", mencionó.

"La consideraron una epidemia que podía controlarse y siguieron circulando en espacio público por demasiado tiempo y cuando intentaron hacer algo era demasiado tarde, no queremos que eso le pase a México", puntualizó.

El subsecretario de Salud,, advirtió que si no se respetan las medidas de aislamiento, la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 se prolongará en México y no sólo afectará la salud, sino también la economía.López-Gatell dijo que es posible que la ciudadanía no tenga la percepción del problema de salud porque no lo está viendo o no hay nadie cercano que esté infectado y por ello lo ve muy lejano; sin embargo, enfatizó que todos en el país estamos en riesgo de contagiarnos con el virus.Explicó que en una persona sin comorbilidades, como obesidad, diabetes, hipertensión u otras enfermedades, que esté contagiada es posible que la enfermedad la limite por 14 días y no haya mayores consecuencias, pero para alguien con otros padecimientos el desenlace es mortal.Ante ello, reiteró el llamado a la población para cumplir con las medidas de aislamiento, pues "más vale mantener orden y la disciplina, para todos juntos lograr salir adelante de esto".López-Gatell se refirió a la situación del coronavirus en Europa, al señalar que a varios países los tomó por sorpresa la epidemia y consideraron que la podían controlar, por lo que no tomaron medidas para limitar la circulación y los casos se dispararon.Con información de Milenio