‘Si no trabajamos, no comemos’: comerciantes de mercaditos en Saltillo

Escuchar Nota

“Nosotros no podemos obedecer a nadie, no podemos encerrarnos en nuestra casa y dejar de venir a trabajar, porque si no nos instalamos, no vendemos, y si no vendemos, no tenemos para comer”, declaró Martha N., una vendedora visiblemente molesta al ser cuestionada.

A pesar de la contingencia decretada de suspensión de actividades de conglomeración de personas, para evitar contagio del coronavirus,. Locatarios dicen, “si no trabajamos no comemos”., cancelando y cerrando todo tipo de lugares donde haya acumulación de personas, entre ellas, comercios, parques, cines, lugares de eventos culturales, artísticos, bares, entre otros.Sin embargo, no se habló sobre lugares como los llamadoslos que se instalaron ayer en diferentes puntos de la ciudad, sin hacer caso a las advertencias.s. Nadie portaba cubrebocas, y se observó a gente tosiendo o estornudando sin cubrirse la boca.Por lo menos en, se pudo observar a más de 10 personas paradas o caminando al mismo tiempo, entre ellas adultos mayores, quienes son los más susceptibles al contagio.