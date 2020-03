‘Si nos vamos a la casa, qué comemos’; bajan 70% ventas de ambulantes

Escuchar Nota

en la ciudad. Sus ventas bajaron hasta 70%, en los primeros días de que se decretaron las medidas sanitarias por la pandemia en Coahuila y recomendaron a la gente no salir de sus casas.En un recorrido por el Centro Histórico, a pesar de ser viernes,. Y los primeros que lo notaron, fueron los vendedores ambulantes.Hugo de León Ramos, un hombre con parálisis en la mitad de su cuerpo queA él, desde hace tres días no vende casi nada y en Semana Santa, si no hay oficios religiosos, cree que le irá peor.También está Carlos, globero desde hace 30 años, quien se negó a ser fotografiado, por la pena de contar que aunque ya pasaba de mediodía,donde lo esperan su esposa y cuatro hijos., comerciante informal desde hace varios años. Comenta que la gente le tiene miedo al contagio y no sale a la calle. Y que si no hay ventas, tendrá que irse a tocar casa por casa, porque si no vende, ese día no come.tampoco quién les pague si se tienen que quedar en sus casas para evitar contagios. La mayoría coincide “si nos vamos a casa, qué comemos”, tienen más miedo a eso que a contagiarse con el coronavirus.Junto al atrio de Catedral, hay un puesto ambulante de escapularios, veladoras y dulces.Con voz apenas audible, pregunta si es cierto que lo van a desalojar por la pandemia del coronavirus, porque dice que si lo mandan a su casa, se morirá de hambre.La suerte que está corriendo este vendedor ambulante, no es muy diferente a la de todos los que recorren las calles en busca de sobrevivir con las ventas del día. Ahora, con las medidas decretadas por el Gobierno,son de los primeros en padecer las consecuencias económicas. Sus ventas se desplomaron más del doble.dice Hugo de León Ramos, de 58 años, quien lleva más de tres décadas vendiendo afuera de la Catedral, a pesar de tener la mitad del cuerpo paralizado, por una enfermedad de su infancia.En la cajita de madera donde pone el dinero de las ventas,. Es todo lo que había vendido al mediodía del viernes, desde las 7 de la mañana que lo instalaron. Y casi fue todo lo que se llevó a su casa, porque deja de vender a las 2 de la tarde., platica Hugo de forma muy pausada. Y mientras atiende a un par de clientes, cuenta que ese puesto era de él y su mamá, quien murió hace un año, y ahora, unos vecinos son los que lo ayudan a llevarlo, instalarlo e ir a recogerlo. También lo auxilian en su casa, pues no puede hacer casi nada., bajo un gran paraguas, pedazos de cajas de plástico y hules blancos para protegerse del sol y la lluvia, Hugo le pide a los santitos colgados en los escapularios y estampitas que vende, que no le quiten su trabajo.¿usted sabe si es cierto?, que porque podemos enfermar a la gente. Pero si me mandan a mi casa, si no trabajo, no me voy a morir de la enfermedad, pero sí de hambre”, expresó Hugo.Dice que ha ido a vender hasta con cinco grados de temperatura y lloviendo. Quepor eso cada que se instala, le prende una veladora al Santo Cristo.. Porque cada año aumentaba al doble sus ingresos durante la Semana Santa, cuando la gente acudía a los oficios y ceremonias a Catedral. Pero este año, si la Iglesia los hace a puerta cerrada, Hugo será uno de los afectado.En la Plaza de Armas, uno de esos globeros que se han convertido en parte de la estampa del Centro Histórico, se cansó de dar vueltas por los jardines, y decidió sentarse., le da pena admitir que son las 13:00 horas y no ha vendido ni un solo globo. Pero más porque, ya lleva más de mediodía trabajado y aun no hay dinero en su bolsa, para llevar a su esposa y cuatro hijos.Le echa la culpa al coronavirus. Sabe que el Gobierno está pidiendo que la gente se quede en sus casas, para evitar contagios. Y por eso,Él lleva toda su vida cargando un madero con globos de todas formas y colores, para vender siete días a la semana. Le tocó vender durante la contingencia de la Influenza H1N1 de hace once años, dice que en aquel entonces no se contagió y confía que esta vez tampoco se contagiará.La gente no sale, tienen miedo, pero yo no. Sí creo que haya ese virus, pero yo digo que ya cuando te toca, pues ni modo”, comenta nervioso, mientras se acerca su esposa con uno de sus hijos a preguntar si ha vendido algo. No dice nada. Solo hace una seña de negación y agacha la cabeza.Es un chisme que se ha corrido entre los ambulantes del Centro, para asustarlos. Pues de los 15 vendedores a los que se pidió su opinión, la mayoría dijo que el Gobierno los va a desalojar, para que la gente no se contagie en sus puestos.“Pues ahora sí que como dijeron, si no me muero de esa cosa, me voy a morir de hambre.El que tiene dinero como quiera, pero uno que vive al día, tiene que trabajar para sacar para la comida”, expresó el globero.De amplio sombrero a rallas blanco con negro, lentes oscuros y coleta,garapiñados, dulces chicles y cigarros, en la tradicional canasta de mimbre.No terminó la secundaria. Desde muy chico comenzó a trabajar de albañil, cuando completó la mayoría de edad, un amigo le dijo que se fuera con él a trabajar vendiendo semillas en el Centro.pero siempre se repone. Pero esta vez, ya van varios días malos y teme que así continúen, porque cada vez ve menos gente en la calle, y eso ha disminuido sus ventas.“Desde que empezaron a decir de eso, hace unos días, empezó a bajar la venta, pues toda la gente andan bien asustados. La gente está escondida, hay poca gente en la calle”, platicó Isidro, frente a su canasta apoyada sobre una caja de reja.No piensa irse a su casa por las recomendaciones de la contingencia.. Solo a que le dejen de comprar. Este viernes, por ejemplo, solo llevaba tres bolsitas de semillas vendidas.Le cuentan compañeros que en algún momento las cosas se pueden poner difíciles, si llegan a aumentar los contagios y se obligue a la gente a no salir de sus casas. En caso de que eso pasara, comenta que tendría que irse a vender tocando casa por casa.Pero yo creo que es una cosa que nomás es de pasada, para que se asusta uno, alcabo para morir nacimos”, refiere Isidro, mientras ve llegar a otros de sus compañeros vendedores.La mayoría de los ambulantes del Centro coincide con sus colegas. Que el coronavirus ya les pegó en sus bolsillos y que si la contingencia continúa varios meses, ellos serán sus primeras víctimas, sin siquiera haberse contagiado.