Si población exige juicio a expresidentes, haré caso: AMLO

Aunque su postura es evitar la persecución en contra de expresidentes, Andrés Manuel López Obrador aseguró que si la sociedad se lo exige llevará a cabo una consulta para juzgar a sus antecesores.“Si es indispensable, se hace, pero no creo que debamos estar anclados en el pasado, sólo que sea mucha la exigencia de la gente, porque siempre haré caso a los ciudadanos”, aseveró en conferencia en Palacio Nacional.Aunque en ocasiones anteriores, como en febrero y diciembre pasado, aseguró que habría una consulta popular para conocer si se realizaría juicios a expresidentes, López Obrador ahora reiteró que es mejor enfocarse en el futuro y no mirar al pasado.En este sentido, afirmó que es mejor sentar las bases de una política para evitar que se repitan actos de corrupción que sucedía, por lo que descartó que, desde su punto de vista, sea necesaria una consulta para enjuiciar por corrupción a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.“Yo defendería que optáramos por el punto final y pensáramos hacia adelante. No creo que sea lo mejor la persecución o apostar al castigo de los responsables del fracaso del modelo neoliberal; además, no sólo son los expresidentes”, aseveró.Además aseguró que para una consulta en la materia es necesario esperar el marco regulatorio con la reforma al artículo 35 constitucional para llevarla a cabo.“Seguiré manteniendo esa postura porque creo que debemos dedicar todo nuestro tiempo y esfuerzo a que cambie el país, a que haya una verdadera transformación y eso es más importante”, dijo.