Si se acaba la corrupción no faltarán medicamentos: AMLO

En su conferencia de prensa matutina de hoy jueves desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a las condiciones del sector Salud de México."Si se acaba con la corrupción, habrá un mejor servicio y no van a faltar los medicamentos, porque la corrupción daña, es un cáncer", señaló López Obrador sobre las condiciones del sector salud en nuestro país.El mandatario nacional señaló que existen quienes "les molesta la austeridad republicana".“Ya va haber abasto de medicamentos y no va haber corrupción y si hay amenazas y chantajes no vamos a ceder”.En la conferencia dio la palabra al director designado del IMSS, Zoé Robledo.