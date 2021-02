‘Si se iba la luz, me golpeaba’: Lyn May recuerda lo que sufrió en su primer matrimonio

Escuchar Nota

"Yo era una niñita cuando me fui a México; trabajaba en el mercado vendiendo y conozco a un marinero guapillo, y uno por salirse de la pobreza busca un escape. Me dijo: ‘Yo te voy a enseñar México, es muy bonito’. Yo le dije: ‘Bueno’, y me fui con él. Yo era una chamaquita", recordó la famosa durante su participación en el programa El minuto que cambió mi destino.



"El tipo me golpeaba mucho para sacármela porque no quería hijos, ya tenía hijos grandes. Él tenía como 40 años", relató.



"Me pegaba porque no sabía hacer nada; no sabía hacer sexo, era una niña, una chamaca. El tipo quería que yo supiera y no sabía: si se iba la luz, me golpeaba; si llegaba tarde, me golpeada. Entonces me vine con mi abuelita otra vez", reveló la famosa.



Lyn May, la reconocida actriz y vedette mexicana, no ha tenido una vida fácil. Un ejemplo de las dificultades que ha atravesado es su adolescencia en el puerto de Acapulco, etapa en la que enfrentó una relación abusiva con una pareja que le doblaba la edad.

En la emisión, reconoció que en ese entonces era muy inocente, pues durante su primer embarazo pensaba que su retoño nacería por el ombligo.

Luego, contó que su abuela, quien la cuidaba, "tuvo la equivocación de echarnos la policía cuando él me llevó a México y me regresaron".

Lyn May señaló que, luego de su separación, volvió a Acapulco y comenzó a trabajar en distintas actividades: "Me metí a bailar, trabajé de mesera, trabajé en salones de belleza. Mi abuelita me cuidaba a mis hijas, la adoro donde quiera que esté, para mí ha sido lo máximo, era la persona más buena que ha habido en este mundo".

Información por Milenio