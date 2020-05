Si se niegan a legislar, después no lloren: Delgado

Escuchar Nota

"Por eso le digo a la Oposición: si se niegan a legislar en esta materia, después no vengan llorando que el Presidente le quitó aquí o le aumentó acá cuando el Presidente les está poniendo en la mesa la posibilidad de que nosotros, el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, decidamos esas reasignaciones", advirtió en conferencia de prensa.



"¿Qué nos está proponiendo? Que la Cámara de Diputados participe en las reasignaciones presupuestales que tienen que hacerse dada la emergencia económica y sanitaria que estamos viviendo. Eso es espíritu democrático.



"¿Tiene necesidades de hacerlo? No. ¿Tiene impedimento legal para hacer el cambio que quiere el Presidente el día de mañana? Ninguno", planteó Delgado.

"De ese tamaño son las discrecionalidades con las que se maneja el presupuesto en este País y eso es lo que no queremos hacer, eso es lo que queremos acotar, eso es lo que queremos que la Cámara de verdad y de manera efectiva decida el destino del gasto público en México", expuso.



"No vamos a dejar de insistir. Yo he lanzado una convocatoria a la oposición a que nos pongamos a trabajar en serio, a que revisemos el dictamen que ya emitió la Comisión de Presupuesto y le hagamos mejoras.



"Venimos de un régimen de corrupción que se basaba en legislaciones como éstas, que le permitían mangan ancha al Poder Ejecutivo, es lo que hay, eso es lo vigente; quien se oponga a cambios a ello está defendiendo esa discrecionalidad", insistió.

El coordinador de los diputados de, advirtió a la oposición que si no aceptan hacer cambios a la legislación sobre el manejo presupuestal, luego no lloren por las adecuaciones que el Presidentedecida hacer alTras anunciar que Morena ya no propondría un periodo extraordinario para discutir la reforma presidencial, Delgado convocó a un acuerdo pero también criticó a los partidos que se negaron a discutir cambios en la manera discrecional con que el Ejecutivo puede disponer del Presupuesto.Aseguró que la propuesta del Ejecutivo es no hacer uso de las facultades discrecionales que han usado anteriores Gobiernos en la reasignación del Presupuesto.Recordó que en el 2015 no pasó nada extraordinario en el País y, sin embargo, ese año hubo reasignaciones presupuestales equivalentes a 8 puntos del PIB, 20 por ciento del presupuesto total, lo que fue absolutamente apegado a la ley.El morenista agregó que estarían dispuestos a revisar la propuesta de que sea la Cámara baja la que declare la emergencia económica, y la apruebe, como plantearon especialistas en un foro de parlamento abierto efectuado el jueves.Explicó que lo que quiere Morena es acotar el margen de discrecionalidad, de un 100 por ciento que existe ahora, al 10, como se planteó en el predictamen de la Comisión de Presupuesto.Dijo que si se les hace mucho ese 10 por ciento, también están abiertos a valorar cuánto sería lo conveniente.