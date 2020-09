Si tienes alguna de estas 16 aplicaciones tus datos podrían estar en riesgo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Play Store de los dispositivos Android siempre ha tenido un fallo y es que cualquier desarrollador puede poner su aplicación en la tienda sin un filtro previo, esto ha ocasionado que muchas veces la aplicaciones disponibles en esta no sean del todo buenas y transparentes con sus funciones, recientemente Google detectó 16 aplicaciones que en realidad estaban robando los datos de sus usuarios, de inmediato las eliminó de sus servidores, pero si tienes aún instalada alguna de ellas es mejor que la borres.



Si bien Google revisa mediante inteligencia artificial que ningún malware se cuele en las aplicaciones, es mediante las actualizaciones de las apps que logran ser indetectables además claro de que utilizan variaciones para que no sean detectados con facilidad, este es un problema que la gran empresa de tecnología ha pasado años tratando de resolver y aunque cada vez es menos frecuente, aún es posible que esta aplicaciones maliciosas logren llegar a la tienda.



Esta especie de ‘virus’ hace que el usuario se suscriba a algún dos servicios de SMS de pago, de esta forma logra robar dinero, es tan discreto que pocas son las personas que se dan cuenta que están suscritas y al tratarse de un costo reducido es mucho más difícil identificarlo pero estas se renuevan constantemente y pueden llegar a ser varias suscripciones por dispositivo.



Estas son las apps que debes borrar de inmediato:



All Good PDF Scanner

Mint Leaf Message-Your Private Message

Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons

Tangram App Lock

Direct Messenger

Private SMS

One Sentence Translator – Multifunctional Translator

Style Photo Collage

Meticulous Scanner

Desire Translate

Talent Photo Editor – Blur focus

Care Message

Part Message

Paper Doc Scanner

Blue Scanner

Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF



Además es recomendable que elimines la información y les remuevas acceso a tus datos, así mismos es recomendable que revises con tu compañía celular las suscripciones que estás pagando y canceles toda aquella que no reconozcas.



Con información de Milenio.