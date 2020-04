Si tienes diabetes, así tienes que cuidarte durante cuarentena

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) señalan que 34 millones de personas en Estados Unidos tienen diabetes y 88 millones prediabetes. Es decir que alrededor de 122 millones se consideran población en riesgo durante la pandemia de Covid-19.



The American Journal of Managed Care explica que los diabéticos son considerados población de riesgo porque el azúcar fluctuante en la sangre aumenta el riesgo de complicaciones durante la enfermedad viral.



“La capacidad del cuerpo para combatir una infección está comprometida por la falla en la producción de insulina.Las infecciones virales pueden aumentar la inflamación y aumentar el riesgo de cetoacidosis diabética entre las personas con diabetes tipo 1”, escriben.



Mantén tu medicamento siempre a la mano y no ignores ningún síntoma del coronavirus, por pequeño que sea



Si tienes diabetes o prediabetes, debes aumentar las precauciones y tomar en cuenta estos consejos de los CDC y de la Asociación Americana de Diabetes.



LO QUE DEBES HACER



1) Sigue tomando tus pastillas para la diabetes y la insulina como lo haces normalmente.



2) Mide tus niveles de azúcar en sangre cada cuatro horas y mantén un registro de los resultados.



3) Procura tener un suministro para, al menos, dos semanas de tus medicamentos. Si puedes obtener medicamento adicional, mejor para reducir los viajes a la farmacia. Infórmate si tienen servicio a domicilio.



4) Ten a la mano el teléfono de tu médico y farmacia, por si se presenta una emergencia.



5) Si te da hipoglucemia, ten en tu despensa carbohidratos simples como refrescos, miel, mermelada, gelatina, dulces duros o paletas.



6) Si tienes dificultades para pagar la insulina, visita la página InsulinHelp.org y solicita ayuda.



7) Si tienes síntomas de Covid-19, como dolor de garganta, tos fiebre y dificultad para respirar, llama a tu médico.



8) Sigue las directrices de distanciamiento social y lávate frecuentemente las manos para reducir la probabilidad de contagio.



Gabriela Borrayo Sánchez del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) especifica que factores como “la edad avanzada, diabetes, enfermedades cardiacas previas, tabaquismo generan un daño a nivel pulmonar”.



“Resulta que estos pacientes tienen mayor comorbilidad, es decir, más enfermedades de manera conjunta y mayor edad, razón por la que se pueden considerar en mayor riesgo”, precisó.