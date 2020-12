Si trabajo doméstico fuera remunerado, mujeres ganarían 62 mil pesos al año: Inegi

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La mayor parte de las labores domésticas y de cuidados fueron realizadas por las mujeres, con el 74.8% del tiempo que los hogares destinaron a estas actividades; asimismo corresponde al 73.6% si se habla en términos del valor económico, revelan los datos de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México, 2019 publicados por el Inegi.



En 2019 el valor económico del trabajo no remunerado doméstico y de cuidados fue de 5.6 billones de pesos, equivalente al 22.8% del PIB del país; de esta participación las mujeres aportaron 16.8 puntos y los hombres 6 puntos.



De acuerdo con la función desempeñada y con relación al PIB a precios corrientes, la actividad de brindar “cuidados y apoyo” a los integrantes del hogar representó el 6.6% del PIB, le siguió “alimentación” con 4.9%, y “limpieza y mantenimiento a la vivienda” con 4.5%, “compras y administración del hogar” 2.8%, “ayudar a otros hogares y trabajo voluntario” 2.2%, y por último la “limpieza y cuidado de la ropa y calzado” con el 1.8% restante.



Si trabajo doméstico fuera remunerado, mujeres ganarían 62 mil pesos al año



Los resultados en cifras netas per cápita mostraron que cada persona participó en promedio con el equivalente a 44 mil 507 pesos anuales por sus labores domésticas y de cuidados. Al desagregar este valor según el sexo de quien realizó estas actividades, se observó que el trabajo de las mujeres tuvo un valor equivalente a 62 mil 288 pesos, mientras que el de los hombres fue de 24 mil 289 pesos durante el mismo año.



Al observar el valor del trabajo doméstico y de cuidados por decil de hogar según el ingreso corriente, las mujeres del decil I (con menores ingresos) contribuyeron con 68 mil 41 pesos en promedio al año; mientras que aquellas que pertenecen al décimo decil (con mayores ingresos) lo hicieron con el equivalente a 56 mil 507 pesos en el mismo periodo. Por su parte, la contribución de los hombres presentó, para los mismos deciles (I y X), niveles de 25 mil 607 y 26 mil 132 pesos, respectivamente.



Con relación a las labores realizadas por los menores de entre 5 y 11 años, durante 2019, las niñas aportaron 5 mil 712 pesos y los niños lo hicieron con 5 mil 395 pesos.