¿Si un piloto es gay saldrá Hamilton a pedir a todos volverse gays?: piloto ruso

Escuchar Nota

El ruso, quien fue piloto de, se mostró crítico con las protestas impulsadas por Lewis Hamilton contra el racismo. “Llama a todos a arrodillarse y este es un asunto personal. Tienes derecho a hablar en tus redes sociales o dar entrevistas, puedes crear algún tipo de movimiento social, contactar al gobierno, pero creo que el gobierno de Estados Unidos ya está al tanto de estos problemas y no los deja desatendidos. Pero en la propiallamar a todo el mundo...”.“Creo que la mitad de los espectadores no entendían nada de qué se trataba esa camiseta hasta que se lo explicaron [en referencia a la camiseta con el lema ‘Black Lives Matter’]. Para mí, esta camiseta, además de llamar a todos a arrodillarse, fue demasiado. Y si uno de los pilotos confiesa ser gay, ¿saldrá con unae instará a todos a volverse gay o algo más? Puede haber muchos ejemplos. Creo que la FIA ya no permitirá esas acciones”, continuó un crítico Petrov en la entrevista concedida aEl expilotono se detuvo ahí en sus críticas a Hamilton: “Honestamente, tampoco entiendo la ceremonia de arrodillarse. Según nuestras tradiciones, solo te arrodillas en dos ocasiones: en el templo, ante Dios, y cuando le propones matrimonio a tu futura esposa. Con este gesto, intentan llamar la atención sobre la lucha contra el racismo. En, hay una mentalidad diferente y no tenemos el problema del que habla Hamilton”.“Debe haber respeto por todas las personas, pero creo que entonces tenemos que pensar en todo de manera más global”, añadió Petrov.