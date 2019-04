Si ustedes se pasan, ya saben lo que sucede: AMLO

“El otro día vi con motivo de esta entrevista, vi a un columnista diciendo que los que venían aquí no eran buenos periodistas, que Jorge Ramos sí era muy buen periodista. No. Yo pienso, con todo respeto discrepo, creo que ustedes no sólo son buenos periodistas, son prudentes porque aquí los están viendo y si ustedes se pasan, pues, ya saben lo que sucede”, aseguró.“Entonces, pero no soy yo, es la gente; no es conmigo, es con los ciudadanos, que ya no son ciudadanos imaginarios. Hay mucha inteligencia en nuestro pueblo, antes se menospreciaba a la gente”, argumentó.El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó el viernes pasado que exista un aumento de los asesinatos en lo que va de su administración y dijo que tiene “otra información” ante un periodista que lo confrontó con cifras del propio gobierno, enfrascándose en un tenso debate.Cuestionado por el periodista Jorge Ramos, de la cadena Univisión, sobre qué va a hacer para que “no maten a tantos mexicanos”, durante su habitual conferencia mañanera, el mandatario dijo que desde que empezó su gobierno en diciembre hubo un cambio de estrategia enfocado en atender las causas de la violencia criminal y que revisa personalmente los reportes diarios de delitos.Ante la insistencia de Ramos en que la estrategia “no ha resultado”, López Obrador replicó, alzando la voz: “Claro que sí hay resultados“.“Claro que han aumentado (los asesinatos), por supuesto que sí”, enfatizó Ramos. “No, yo tengo otra información”, respondió el presidente.Con información de López-Dóriga Digital y AFP