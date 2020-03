‘Si veo un gato en periférico, lo atropello’; Leticia Calderón es #LadyMataGatos

Escuchar Nota

"Mis hijos saben que si vamos pasando periférico y veo un gato no me importa que lo atropelle, se tienen que agarrar de algún lado, la mano, pero yo corro y paso encima de él", señaló Leticia Calderón.



“La gente no entiende qué es el miedo, me dan ganas de preguntarle a las personas a qué le tienes fobia y traerles una araña, una víbora o aventarlos de un paracaídas para que me entiendan. No puedo ir a una casa de una amiga que tenga gatos”, aseguró.

"¡Ay pin$%# gato! Ahí lo vi pasar, por favor agárrenlo, qué horror, si estuviera Luciano (su hijo), me hubiera cuidado, lo ahuyenta, un día de estos voy a traer a mi perro, es un rottweiler", comentó.



Llenen Tw de gatitos que curan la depresión para Lety Calderón #LadyMataGatos



Bueno, del @partidoverdemex tan congruentes ellos, me recuerda como pendiente en Ags, mientras financiaban campañas antitaurinas se les veía a los dirigentes en cada corrida de toros por la FNdSM pic.twitter.com/o6enviJcqz — Juan Francisco (@PacoMaciasMx) March 3, 2020

Se entiende que no le gusten, y cuando algo te da miedo prefieres evitarlo, ya que es lo más lógico, pero querer matar a un ser vivo sin ninguna razón más que su "miedo" sra. Usted es una psicópata. Tenga cuidado que asi se empieza#LadyMataGatos pic.twitter.com/wHQDWdu6LP — Veronica Sanchez ARMY (@Jsh15Vero) March 3, 2020

#LadyMataGatos

Su frustración es no tener dinero para manutención de sus hijos por estar preso su ex marido, pero tampoco salga a desquitar su enojo con los gatos.#LetyCalderon que escogiste a un ladrón y lo agarraron en sus movidas no es nuestra culpa tu enojo. — René Zeballos. (@Ceballos129) March 3, 2020

Con que le gusta atropellar michis no.? @letyca79 ya le enseñaremos anciana. (toda la comunidad de Twitter) #LadyMataGatos pic.twitter.com/eWsHT02nME — Carlos Alberto (@BetitoCarloz) March 3, 2020

La actrizgeneró polémica en redes sociales luego de que revelara que, por lo que los usuarios de las redes sociales la bautizaron como #LadyMataGatos.Leticia Calderón dio las polémicas declaraciones luego de que"Le tengo terror a los gatos, está por allá y aquí se está grabando la novela, así yo no puedo, se fue, pero sigue por aquí, les tengo pánico, pero no sé por qué es. Mi mamá no me ha dicho si tuve algún percance con esos animales… he ido al psicólogo y no funciona necesito manejar esto", dijo la actriz en entrevista aSin embargo, la polémica en las redes sociales vino cuando lCuando la actriz es cuestionada acerca dicho miedo, y después de un par de risas por parte de la prensa, ella declara que no entienden su temor y por esoCalderón pidió a la producción que atraparan al gato para que ella pudiera permanecer en lugar, pero después de moverse del sitio donde era entrevistada, el bicho volvió aparecer.Calderón. La actriz forma parte del elenco de la producción a cargo de Giselle González, que hoy inicia las grabaciones.Enseguida la actriz se volvió tendencia en las redes sociales bajo el hashtag, pues los usuarios reprobaron las declaraciones que hizo la actriz y la acusaron de incitar al maltrato animal.